Médiathèque de Biarritz, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

**L’espace jeunesse de la Médiathèque de Biarritz proposera l’écoute du tome 1 de la série** _**Lanfeust de Troy : l’ivoire du Magohamoth**_ **Christophe Arleston (scénario) et Didier Tarquin (dessin) aux éditions Soleil (1994)** La lecture se fera à travers l’application BLYND. Les interprètes : Emmanuel Curtil, Gérard Darmon, Dorothée Pousséo, Donald Reignoux. Résumé : Troy est un monde fascinant, où la magie intervient dans le quotidien de tous. Chacun en effet possède un pouvoir, petit ou grand, plus ou moins utile. L’un a le don de figer l’eau en glace, l’autre, le pouvoir d’émettre des pets colorés… Lanfeust, lui, sait fondre le métal d’un seul regard. Dans son village, il est donc tout naturellement devenu apprenti chez le forgeron. Mais le contact d’une épée venue des lointaines Baronnies révèle en lui une puissance exceptionnelle ; il ne dispose plus d’un don unique mais d’un pouvoir absolu et illimité. Accompagné du vieux sage Nicolède et de ses deux filles aux caractères si dissemblables (et qui se disputent ses faveurs), Lanfeust est emporté dans un tourbillon d’aventures au cours desquelles il croise les plus incongrues, les plus sur surprenantes et les plus dangereuses des créatures. Le public : ados/adultes. Durée : 70 minutes. Lieu : salle de l’espace jeunesse dans la pénombre sur des coussins « Fatboys ».

Médiathèque de Biarritz 2 rue Ambroise Paré 64200 Biarritz Biarritz Aguilera Pyrénées-Atlantiques



