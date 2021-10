Paris Halle des Blancs Manteaux Paris La BD malgache invitée à Paris (75) Festival So BD Halle des Blancs Manteaux Paris Catégorie d’évènement: Paris

La BD malgache invitée à Paris (75) Festival So BD Halle des Blancs Manteaux, 3 décembre 2021, Paris. La BD malgache invitée à Paris (75) Festival So BD

du vendredi 3 décembre au dimanche 5 décembre à Halle des Blancs Manteaux

Pour son édition 2021, le **SoBD** a l’honneur et le grand plaisir d’accueillir **Madagascar**, premier pays africain à présenter sa bande dessinée au public parisien. Comme dans de nombreux pays, la bande dessinée fait partie du paysage culturel de la Grande Île. Elle y a connu un âge d’or, elle compte plusieurs générations successives d’artistes, elle dispose d’une production locale et s’exporte ailleurs sur la planète. L’histoire de la bande dessinée malgache, ses artistes et ses œuvres marquantes : le **Cycle étranger**, qui consacrera comme cela est de coutume ses **quatre tables rondes** à la bande dessinée du pays invité, offrira aux amateurs de bande dessinée de découvrir une facette du 9e art trop peu connu en France. On pourra y entendre **les artistes malgaches invités**, tandis que leurs œuvres seront visibles dans l**’exposition Bande dessinée malgache contemporaine**. **Tables rondes** : [**le Cycle étranger – La bande dessinée malgache**](https://sobd2021.com/les-rencontres/cycle-etranger/) **Dimanche 5 décembre 2021** * **Introduction aux auteurs et aux œuvres du 9e art malgache** – [Salle 2] – 14h30 à 15h30 * **L’âge d’or de la BD malgache : les années quatre-vingt** [Salle 2] – 15h30 à 16h30 * **La BD malgache : dans l’océan indien et sur les côtes africaines** [Salle 2] Dimanche 5 décembre 2021 – 16h30 à 17h30 * **La scène contemporaine à Madagascar** [Salle 2] Dimanche 5 décembre 2021 – 17h30 à 18h30 **Expo** : [**La BD malgache contemporaine**](https://sobd2021.com/exposition-bd-malgache-contemporaine/) **du vendredi 3 décembre 2021 à 15h00 au dimanche 5 décembre 2021 à 19h00 – ENTRÉE LIBRE** Tenu par l’éditeur réunionais **Des Bulles dans l’Océan**, le stand malgache permettra de découvrir et d’acquérir les ouvrages des artistes présents, mais pas seulement. **les artistes malgaches invités :** * **Catmouse James,** dessinatrice * **Dwa,** auteur malgache * **Liva,** dessinateur malgache * **Ndrematoa,** artiste malgache * **Pov,** dessinateur malgache **et aussi :** * **Christophe Cassiau-Haurie,** conservateur, spécialiste de la BD africaine. **-** * Un festival annoncé dans l’Agenda de M**adagascar-musiques.net** **-** le SoBD a l’honneur et le grand plaisir d’accueillir Madagascar, premier pays africain à présenter sa bande dessinée au public parisien. Halle des Blancs Manteaux 48 rue Vieille du Temple 75004 Paris Paris Quartier Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T15:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T11:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-05T11:00:00 2021-12-05T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Halle des Blancs Manteaux Adresse 48 rue Vieille du Temple 75004 Paris Ville Paris lieuville Halle des Blancs Manteaux Paris