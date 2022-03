La BD est en fête dans votre médiathèque Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande Lot-et-Garonne EUR Camille K. et François Duprat, sont les auteurs invités à la Médiathèque.

Des rencontres scolaires, dédicaces, ateliers sont proposés ces deux jours en partenariat avec l’association Les Amis d’Yves Chaland. Les auteurs invités sont en sélection pour les Prix Bd Rencontres Chaland, Prix Jeune Albert, Prix Petit Albert.

Consultez le programme : https://mediatheque-marmande.fr/agenda/a-venir/100-48-bd

Pour les rencontres scolaires et les inscriptions aux ateliers, informations au 05 53 20 94 95. 48H BD

