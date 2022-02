La « BC » des cryptomonnaies Les Étincelles du Palais de la découverte, 22 février 2022, Paris.

La « BC » des cryptomonnaies

Les Étincelles du Palais de la découverte, le mardi 22 février à 17:00

14 ans et + Alice et Bob, protagonistes de notre exposé sur la sécurité, ont décidé de se lancer dans la finance ! Mais comment concevoir de l’argent virtuel doté d’une vraie valeur ? Au fond, il ne s’agit que de nombres fluctuants dans la mémoire d’un ordinateur… Pour résoudre ce problème délicat, la communauté des cypherpunks a conçu les cryptomonnaies. Nous découvrirons leur fonctionnement et les bases de leur sécurité aux côtés d’Alice, Bob, et de quelques autres personnages. Comment « fonctionne » cet argent virtuel, et en quoi est-il différent de celui qui figure sur notre compte en banque ? Bref, cet exposé est un ABC… pour découvrir l’histoire d’Alice, Bob et des Cryptomonnaies. Enfin, bien que concentré sur l’aspect purement informatique des cryptomonnaies, il est difficile d’aborder ce sujet sans mentionner leur évolution et les histoires surprenantes (voire délirantes !) qui les entourent… et qui pourront, selon les questions de chacun, être abordées en conclusion.

Qu’est-ce que la « block chain » ? Ce mécanisme est au cœur du fonctionnement des cryptomonnaies… découvrons dans cet exposé ce que recouvre cette notion, et à quoi elle sert… ou pas !

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T17:00:00 2022-02-22T18:00:00