Le Molotov, le vendredi 26 novembre à 20:00

Pour sa première édition La Bazoche vous convie au Molotov pour inaugurer comme il se doit notre arrivée. Au programme de la House jusqu’à la Trance en passant par la Micro, Minimale, Acid et Ghetto ! Un programme chargé en perpective que nos DJs vont vous partager. LINE-UP: * ODJI partagera ses meilleurs vinyles House/Micro-House de 20h à 22h * B2B de 22h à 00h * Guimauve au triple galop sur sa meilleure Acid/Trance de 00h à 1h45. LIEU: C’est au cours Julien que La Bazoche a décidé de poser des valises. Le Molotov nous accueillera pour une soirée ondulante. Adresse : 3 place Paul Cezanne, 13006 Marseille BILLETTERIE: prévente : 5€ surplace : 8€ Billetterie : TBA PASS SANITAIRE: Le Pass sanitaire obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : * une vaccination complète * un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus * un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. Le pass prendra la forme d’un QR code contrôlé par l’application TousAntiCovidVerif disponible pour les outils smartphone et bornes dédiées. Le contrôle devra inclure la vérification d’une pièce d’identité du porteur du QR code négatif pour éviter la fraude. Pour plus d’infos, rendez-vous sur : [https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire) La direction se réserve le droit d’entrée. Papiers d’identité obligatoires.

5€ en pré-vente / 8€ sur place

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

2021-11-26T20:00:00 2021-11-26T02:00:00

