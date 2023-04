Concert Dr Vince & Dgk Crew Au Timbré Posté, 12 mai 2023 19:02, La Bazeuge.

Dr Vince présente son Stupémix stupéfiant + Dgk Crew en 1ère partie Vendredi 12 mai, 19h02 1

Vendredi 12 mai, Au Timbré Posté, ça va envoyer du lourd !

En guise d’apéro, viens prendre ta claque hip-hop et rap hardcore signée DGK CREW (from La Creuse).

« Trio contemporain composé de deux poètes farfelus braillant tantôt en françois tantôt en anglois, ainsi qu’un amusant auteur compositeur maîtrisant des sonorités en tout genre…

Pas vraiment…

En réalité, on se retrouve face à du gras, du sale, du hip-hop « momo à l’ancienne ». C’est trois péqueneaux issus du Berry et de la Creuse, qui aiment transformer leurs cordes vocales en hachoir à légumes. Passé de galères, de rue, de nomadisme précaire et de squats dégeus, ils racontent leur vie et leur vision du monde avec toute la rage que ça engendre. Énergique et décalé, critique et crû, Boom Bap efficace, multi syllabe technique, Domino, Glokom, Kerat yen a pour tous les goûts mais pas pour tous les âges. »

Ensuite, révise tes classiques avec le Stupémix de Dr Vince, pour un DJ set foutraque et stupéfiant.

Dr Vince

Ou Docteur Vince, est un DJ producteur et animateur radio francais. DJ officiel du groupe Stupeflip et de Gérard Baste (oui, celui des Svinkels), il fut par ailleurs l’un des résidents du Nouveau Casino, club parisien underground mythique.

Sur place : à manger et à boire (bière bio, vin, jus de fruits, potée selon l’humeur du jour)

!! Only Cash !!

« »Attention nombre de places limitées » »

« »Réservation Conseillée » »

Au Timbré Posté Au Timbré Posté 10 La Roche La Bazeuge Haute-Vienne La Bazeuge 87210 Haute-Vienne