Séjour Culturel à La Roque d’Anthéron La Baume – Village de vacances La Roque-d'Anthéron Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Roque-d'Anthéron

Séjour Culturel à La Roque d’Anthéron La Baume – Village de vacances, 17 avril 2023, La Roque-d'Anthéron. Séjour Culturel à La Roque d’Anthéron 17 – 21 avril La Baume – Village de vacances 500 € (possibilité d’aide par l’État pour les publics éligibles Le séjour culturel à La Roque d’Anthéron propose aux enfants maralpins de 6 à 12 ans de bénéficier d’un cadre naturel exceptionnel, propice à l’évasion et au dépaysement.

Ce séjour favorisera la découverte d’un domaine culturel, notamment la culture artistique, en s’appuyant sur les œuvres et l’héritage laissé par Paul Cesane. Il favorisera également la découverte du patrimoine local, avec des activités principalement orientées sur l’extérieur dont la visite de lieu historique et de musée. La Baume – Village de vacances La Roque d’Anthéron La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 07 52 08 14 90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T08:00:00+02:00 – 2023-04-17T23:59:00+02:00

2023-04-21T00:00:00+02:00 – 2023-04-21T18:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Autres Lieu La Baume - Village de vacances Adresse La Roque d'Anthéron Ville La Roque-d'Anthéron Departement Bouches-du-Rhône Age min 6 Age max 12 Lieu Ville La Baume - Village de vacances La Roque-d'Anthéron

La Baume - Village de vacances La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la roque-d'antheron/

Séjour Culturel à La Roque d’Anthéron La Baume – Village de vacances 2023-04-17 was last modified: by Séjour Culturel à La Roque d’Anthéron La Baume – Village de vacances La Baume - Village de vacances 17 avril 2023 La Baume - Village de vacances La Roque-d'Anthéron La Roque d'Anthéron

La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône