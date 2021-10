Servian Servian Hérault, Servian LA BAUME EN FETE ! Servian Servian Catégories d’évènement: Hérault

Servian

LA BAUME EN FETE ! Servian, 21 novembre 2021, Servian. LA BAUME EN FETE ! 2021-11-21 – 2021-11-21

Servian Hérault Servian Le marché de Noël du Domaine vous attend : artisanat d’art et gourmand, animation musicale, dégustation des vins du Domaine.

Animations enfants.

Restauration sur place avec Food-Truck.

Information et réservation par téléphone. Le marché de Noël du Domaine vous attend : artisanat d’art et gourmand, animation musicale, dégustation des vins du Domaine.

Animations enfants.

Restauration sur place avec Food-Truck.

Information et réservation par téléphone. +33 4 67 39 29 41 Le marché de Noël du Domaine vous attend : artisanat d’art et gourmand, animation musicale, dégustation des vins du Domaine.

Animations enfants.

Restauration sur place avec Food-Truck.

Information et réservation par téléphone. © 2018 – Domaine de la Baume – CD dernière mise à jour : 2021-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Servian Autres Lieu Servian Adresse Ville Servian lieuville 43.38813#3.30237