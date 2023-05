Soirée Paella à Saint Guéry 796 Route de Bouchet, 22 juillet 2023, La Baume-de-Transit.

Ambiance festive avec DJ autour d’une paella et gourmandises sucrées, accompagnées des vins du Domaine..

2023-07-22 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-22 01:00:00. EUR.

796 Route de Bouchet Domaine Saint Guéry

La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Festive atmosphere with DJ around a paella and sweet delicacies, accompanied by wines from the Domaine.

Ambiente festivo con DJ en torno a una paella y delicias dulces, acompañadas de los vinos del Domaine.

Festliche Atmosphäre mit DJ bei Paella und süßen Leckereien, begleitet von den Weinen des Weinguts.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence