du vendredi 12 mars au dimanche 12 septembre à 7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule

Exposition en partenariat avec Paris Match.

Un parcours photographique à découvrir dans toute la ville : parvis de la gare, Le Guézy, Escoublac, Promenade de mer

