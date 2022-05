LA BAULE JAZZ FESTIVAL 2022 La Baule-Escoublac, 3 août 2022, La Baule-Escoublac.

LA BAULE JAZZ FESTIVAL 2022 La Baule-Escoublac

2022-08-03 – 2022-08-03

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

21 ème édition sur le thème de L’Amérique du Jazz 3 soirées exceptionnelles vous attendent au Parc des Dryades Mercredi 3 août : nNuit à la Nouvelle Orléans nTribute to Louis Armstrong avec le trompettiste James Andrews Jeudi 4 août : nInternational Rythm’n Blues & Boogie show nAvec le saxophiniste SAx Gordon et le pianiste Lluis Coloma Vendredi 5 août : nTribute to Ella Fitz Gerald / Nina Simone nAvec Leslie Lewis au chant et le piasniste Don Washington

jeanluc.gouin@labaulejazzfestival.fr +33 2 40 24 34 44 https://www.facebook.com/LA-BAULE-JAZZ-FESTIVAL-125327020882475/

21 ème édition sur le thème de L’Amérique du Jazz 3 soirées exceptionnelles vous attendent au Parc des Dryades Mercredi 3 août : nNuit à la Nouvelle Orléans nTribute to Louis Armstrong avec le trompettiste James Andrews Jeudi 4 août : nInternational Rythm’n Blues & Boogie show nAvec le saxophiniste SAx Gordon et le pianiste Lluis Coloma Vendredi 5 août : nTribute to Ella Fitz Gerald / Nina Simone nAvec Leslie Lewis au chant et le piasniste Don Washington

La Baule-Escoublac

dernière mise à jour : 2022-05-13 par