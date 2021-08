La baule Salle des Floralies La baule, Loire-Atlantique La Baule Jazz Festival 2021 – Concerts payants Salle des Floralies La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

La Baule Jazz Festival 2021 – Concerts payants Salle des Floralies, 4 août 2021, La baule. La Baule Jazz Festival 2021 – Concerts payants

du mercredi 4 août au samedi 7 août à Salle des Floralies

**CONCERTS PAYANTS SALLE DES FLORALIES – PLACE DES SALINES (programmés initialement au Parc des Dryades)** **LA BAULE JAZZ AUX DRYADES** **Mercredi 4 au samedi 7 août 2021** **4 soirées de « JAZZ » exceptionnelles Salle des Floralies – place des salines** Ouverture des portes à 19 heures Première partie de 20h 30 à 21h30 Deuxième partie de 21h45 à 23h. **PROGRAMME** **Mercredi 4 août Aurore VOILQUE TRIO invite Angelo DEBARRE** ** Jazz Manouche** **Pat GIRAUD REUNION Quartet** ( 1ère partie ) **Jeudi 5 août Tribute to BILLIE HOLIDAY (Nicole ROCHELLE)** ** HOT SUGAR BAND (1ère partie)** **Vendredi 6 août INTERNATIONAL BOOGIE-WOOGIE RYTHM’N BLUES SHOW** **Samedi 7 août Tribute to ELVIS PRESLEY** CONCERTS PAYANTS SALLE DES FLORALIES – PLACE DES SALINES (programmés initialement au Parc des Dryades) LA BAULE JAZZ AUX DRYADES Mercredi 4 au samedi 7 août 2021 4 soirées de « JAZZ » exceptio… Salle des Floralies place des Salines 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T20:30:00 2021-08-04T23:00:00;2021-08-05T20:30:00 2021-08-05T23:00:00;2021-08-06T20:30:00 2021-08-06T23:00:00;2021-08-07T20:30:00 2021-08-07T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle des Floralies Adresse place des Salines 44500 La baule Ville La baule lieuville Salle des Floralies La baule