**PROGRAMMATION LA BAULE JAZZ 2021** **20ème EDITION** **PARTAGEZ L'EVENEMENT JAZZ DE VOTRE REGION** **du 31 juillet au 7 août 2021** **CONCERTS GRATUITS EN VILLE** Samedi 31 juillet 11h à 12h concert quartier Lajarrige 21h30 BLUES DE PARIS Concert Place Leclerc Avenue de Gaulle Dimanche 1 août 21h 30 BLUES DE PARIS Quartier du Casino Lundi 2 août Fanfare BIGUIZI Quartier du Casino Marché de La Baule Mardi 3 août 11h à 12h concert quartier Lajarrige 21h30 PAT GIRAUD REUNION QUARTET Concert Place Leclerc Avenue de Gaulle Mercredi 4 août Fanfare BIGUIZI Marché de La Baule+ remblai casino+ avenue de Gaulle Jeudi 5 août 11h à 12h concert quartier Lajarrige Vendredi 6 août Fanfare BIGUIZI Marché de La Baule+ remblai casino+ avenue de Gaulle Samedi 7 août 11h à 12h concert quartier Lajarrige

