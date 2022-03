La Baule Images – Soirée Courts Métrages – 2022 Maison des Jeunes et de la Culture La baule escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

La Baule Images – Soirée Courts Métrages – 2022 Maison des Jeunes et de la Culture, 19 mars 2022, La baule escoublac. La Baule Images – Soirée Courts Métrages – 2022

le samedi 19 mars à Maison des Jeunes et de la Culture

À l’occasion de l’édition 2022 de cette manifestation proposée par le CNC, LA BAULE IMAGES organise 2 séances de projections : La séance de 18h15 sera consacrée au cinéma d’animation avec une sélection des plus belles productions primées de ces 10 dernières années au Festival d’Annecy qui va fêter ses 60 ans. Pour la séance de 20h45 nous avons retenu cinq films du catalogue proposé par La Fête du Court Métrage et l’Agence du Court Métrage. L’accès à ces projections est libre (public à partir de 14 ans) et gratuit, sans réservation. À l’occasion de l’édition 2022 de cette manifestation proposée par le CNC, LA BAULE IMAGES organise 2 séances de projections : La séance de 18h15 sera consacrée au cinéma d’animation avec une sé… Maison des Jeunes et de la Culture Place des Salines La baule escoublac La baule escoublac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T18:15:00 2022-03-19T20:15:00;2022-03-19T20:45:00 2022-03-19T22:45:00

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu Maison des Jeunes et de la Culture Adresse Place des Salines La baule escoublac Ville La baule escoublac lieuville Maison des Jeunes et de la Culture La baule escoublac Departement Loire-Atlantique

Maison des Jeunes et de la Culture La baule escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/

La Baule Images – Soirée Courts Métrages – 2022 Maison des Jeunes et de la Culture 2022-03-19 was last modified: by La Baule Images – Soirée Courts Métrages – 2022 Maison des Jeunes et de la Culture Maison des Jeunes et de la Culture 19 mars 2022 La Baule-Escoublac Maison des Jeunes et de la Culture La baule escoublac

La baule escoublac Loire-Atlantique