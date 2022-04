LA BAULE GLISSE FESTIVAL La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

LA BAULE GLISSE FESTIVAL La Baule-Escoublac, 30 avril 2022, La Baule-Escoublac. LA BAULE GLISSE FESTIVAL Ecole de voile – Les Voiles Royales 25 esplanade François André La Baule-Escoublac

2022-04-30 – 2022-04-30 Ecole de voile – Les Voiles Royales 25 esplanade François André

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique 1ère édition de la compétition nautique entre la plage et l’île des Evens : windfoil, kite, kitefoil, windsurf, windsurffoil, multicoque( Organisée par Les Voiles Royales en partenariat avec Veolia, la compétition est ouverte aux professionnels et aux amateurs. lesvoilesroyales@gmail.com http://www.lesvoilesroyales.org/ 1ère édition de la compétition nautique entre la plage et l’île des Evens : windfoil, kite, kitefoil, windsurf, windsurffoil, multicoque( Organisée par Les Voiles Royales en partenariat avec Veolia, la compétition est ouverte aux professionnels et aux amateurs. Ecole de voile – Les Voiles Royales 25 esplanade François André La Baule-Escoublac

Ecole de voile - Les Voiles Royales 25 esplanade François André

