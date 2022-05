LA BAULE JAZZ AUX DRYADES Parc des DRYADES La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

LA BAULE JAZZ AUX DRYADES Parc des DRYADES, 4 août 2020 20:30, La Baule-Escoublac. 4 – 7 août 2020 Sur place TARIF ADULTES: 25 € Jeunes-Etudiant: 10 € https://www.labaule-guerande.com/, 02 40 24 42 51 LA BAULE JAZZ AUX DRYADES du 4 au 7 août 2020 LA BAULE JAZZ FESTIVAL AUX DRYADES 19ème EDITION du 4 au 7 août 2020 Mardi 4 août A SWINGIN’AFFAIR JAZZ, SWING

REELIN’& ROCKIN’ LIVE SHOW ROCK ‘N’ROLL Mercredi 5 août

HONEYMOON HOMMAGE A DUKE ELLINGTON

A SWINGIN’AFFAIR and GUESTS JAZZ, SWING, NOUVELLE-ORLEANS Jeudi 6 août LES BOOGIE MESSENGERS BLUES-BOOGIE-RYTHM’N BLUES

PHILIPPE DUCHEMIN invite Emilie HEDOU SOUL, JAZZ, BLUES Vendredi 7 août PHILIPPE DUCHEMIN TRIO D’OSCAR PETERSON à BACH

Détails Heure : 20:30 - 23:00 Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu Parc des DRYADES Adresse Parc des Dryades 44500 La Baule Ville La Baule-Escoublac lieuville Parc des DRYADES La Baule-Escoublac Departement Loire-Atlantique

