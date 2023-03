LES SOIRÉES MERCURE § TOP CHEF La Baule-Escoublac Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique . Mercure est parrain de la nouvelle saison Top Chef. Pour l’occasion, le Mercure La Baule Majestic vous propose un dîner exclusif dans son restaurant Le Ruban Bleu. Pierre Chomet, candidat Top Chef – saison 12,

sera exceptionnellement aux commandes des cuisines pour vous proposer son menu inédit, en collaboration avec le chef Mercure et sa brigade. Entrée – Plat – Dessert

39 € (prix TTC – hors boissons) Informations et réservations au 02 40 60 24 86

Nombre de places limité h5692@accor.com +33 2 40 60 24 86 https://www.hotelmercure-labaule.com/ La Baule-Escoublac

