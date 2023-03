ESCAPADE GOURMANDE – BOIS D’AMOUR La Baule-Escoublac Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique . Ballade printanière au Bois d’Amour de la Baule – Escoublac, dunes ornées d’une diversité remarquable.

Élaboration d’un répertoire complet de la flore sur fonds d’anecdotes historiques et ramassage opportuniste, des plantes spontanées comestibles.

Avec réception en tartines, pestos, jus, infusions…

Ça sera selon vous!

De la botanique au service du plaisir Départ du petit parking en face du 40 Boulevard de la foret à La Baule.

Vêtements et chaussures adaptés aux conditions météorologiques. gwazhek@gmail.com +33 6 82 90 75 13 La Baule-Escoublac

