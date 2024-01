INTERNATIONAL RYTHM’N BLUES & BOOGIE SHOW La Baule-Escoublac, mercredi 31 juillet 2024.

INTERNATIONAL RYTHM’N BLUES & BOOGIE SHOW La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2024-07-31 20:30:00

fin : 2024-07-31 23:00:00

Ouverture des portes et restauration sur place à partir de 19 heures.

Première partie de 20h30 à 21h30.

Deuxième partie de 21h45 à 23h.

INTERNATIONAL RYTHM’N BLUES & BOOGIE SHOW

HOMMAGE A TINA TURNER AVEC NICOLLE ROCHELLE BAND

La première soirée du LA BAULE JAZZ FESTIVAL est traditionnellement consacrée au Boogie Woogie et au Rythm’n Blues. Cette année nous avons invité la charismatique chanteuse américaine Nicolle ROCHELLE que le public aura beaucoup de plaisir à retrouver dans un répertoire Rythm’n Blues agrémenté d’un hommage à Tina TURNER. Pour ce concert, Nicolle sera entourée de formidables musiciens comme le saxophoniste Mat Le Rouge et le contrebassiste Stéphane BARRAL prêts à vous offrirons un show endiablé qui ravira autant les mélomanes que les danseurs. Une belle ambiance vous attend pour cette soirée d’ouverture au Parc des Dryades.

PREMIERE PARTIE

FRANCK MUSCHALLE

Pour débuter la 23 ème édition du LA BAULE JAZZ FESTIVAL au Parc des Dryades nous accueillerons Franck MUSCHALLE le plus populaire pianiste de Boogie Woogie en Allemagne. Vous pourrez admirer sa dextérité et l’originalité de ses compositions qui amènent à se produire partout en Europe et dans les plus grands festivals de jazz et de Boogie Woogie.

Parc des Dryades

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire jeanluc.gouin@labaulejazzfestival.fr



