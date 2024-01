LA MATINALE DE L’EMPLOI Salle des Floralies La Baule-Escoublac, samedi 24 février 2024.

LA MATINALE DE L’EMPLOI Salle des Floralies La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 09:00:00

fin : 2024-02-24 13:00:00

Job dating Presqu’île multisectoriel

Venez rencontrer votre futur employeur !

Près de 70 entreprises et plus de 500 postes proposés

Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, du commerce, de la santé, des espaces verts et des collectivités…

Entrée libre, n’oubliez pas de venir avec vos CV

.

Salle des Floralies Place des Salines

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire



L’événement LA MATINALE DE L’EMPLOI La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2024-01-18 par eSPRIT Pays de la Loire