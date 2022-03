La Baudilloise Pont-de-Larn Pont-de-Larn Catégories d’évènement: Pont-de-Larn

Tarn

La Baudilloise Pont-de-Larn, 15 mai 2022, Pont-de-Larn. La Baudilloise St Baudille MJC Pont-de-Larn

2022-05-15 – 2022-05-15 St Baudille MJC

Pont-de-Larn Tarn Pont-de-Larn EUR 9 15 Deux courses de 11 et 22km au départ de Saint Baudille. mjcstbaudille@wanadoo.fr http://challenge.pnrhl.free.fr/ St Baudille MJC Pont-de-Larn

dernière mise à jour : 2022-02-16 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet

Détails Catégories d’évènement: Pont-de-Larn, Tarn Autres Lieu Pont-de-Larn Adresse St Baudille MJC Ville Pont-de-Larn lieuville St Baudille MJC Pont-de-Larn Departement Tarn

Pont-de-Larn Pont-de-Larn Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-de-larn/

La Baudilloise Pont-de-Larn 2022-05-15 was last modified: by La Baudilloise Pont-de-Larn Pont-de-Larn 15 mai 2022 Pont-de-Larn Tarn

Pont-de-Larn Tarn