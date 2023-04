Visite exposition d’un jardin ensauvagé La Bauche, 44 Grand-Auverné Grand-Auverné Catégories d’évènement: Grand-Auverné

Visite exposition d'un jardin ensauvagé 2 – 4 juin La Bauche, 44 Grand-Auverné Au chapeau Visite commentée du jardin avec description des plantes rencontrées, leurs utilisations possibles d'un point de vue comestible et médicinale. Rosiers anciens, plantes aromatiques et médicinales, plantes sauvages. La Bauche, 44 Grand-Auverné La Bauche, Grand-Auverné Grand-Auverné 44520 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 59 81 76 95 https://ombellesacroquer.wixsite.com/ombellesacroquer https://www.facebook.com/profile.php?id=100064406333172 Début de la création du jardin en 2017. Une large place est faite aux plantes aromatiques et médicinales ainsi qu'à toutes les plantes sauvages, notamment les comestibles. Il y accueille des groupes qui sont invités à découvrir ce type de plantes. Des ateliers cuisine sauvage y sont proposés. Lors des rendez-vous aux jardins, j'y expose aussi mes tableaux (art singulier). Possibilités de se garer dans la cour ou le long du chemin.

