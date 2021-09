Rennes Le Diapason - Université de Rennes 1 Ille-et-Vilaine, Rennes La Battue en concert / Planète Rennes 1 Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

La Battue en concert / Planète Rennes 1 Le Diapason – Université de Rennes 1, 14 septembre 2021, Rennes. La Battue en concert / Planète Rennes 1

Le Diapason – Université de Rennes 1, le mardi 14 septembre à 20:30

**► Concert de La Battue** Une affaire de famille : par définition, Ellie James et son frère Bertrand James se connaissent depuis toujours. Mais c’est en s’associant avec la sœur de cœur Yurie Hu, chanteuse du chouette projet de pop barré tourangeau YachtClub, que naît LA BATTUE, trio pop où le soleil se fait californien, où les sixties règnent en maîtres et, surtout, où le synthé est roi. Comme quoi, il n’y a pas que des guitares à Rennes ! [https://www.youtube.com/watch?v=1__zV09V9pk](https://www.youtube.com/watch?v=1__zV09V9pk) _**Événement réservé aux étudiants de l’Université de Rennes1. Gratuit dans le cadre de Planète Rennes 1. Réservation obligatoire**_

Gratuit / Réservation obligatoire

Concert du groupe La Battue Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T20:30:00 2021-09-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason - Université de Rennes 1 Adresse Allée Jules Noël 35042 Rennes Ville Rennes lieuville Le Diapason - Université de Rennes 1 Rennes