2023-02-24 – 2023-02-24

En musique, il ne faut jamais se fier aux apparences. Comme lorsque la pop et ses mélodies regorgent en fait de complexité rythmique, d’harmonies et d’arrangements savants. La Battue, c’est un peu cela : un trio qui, sans jamais le renier, masque son désir d’expérimentation derrière une musique lumineuse.

Ellie et Bertrand James commencent leur aventure musicale avec les groupes Totorro et Mermonte (respectivement Label Charrues et Jeunes Charrues). Puis le duo rencontre Yurie Hu : La Battue est née. Derrière une apparente décontraction, le groupe déploie des harmonies vocales inspirées des formations fifties américaines empreintes d’une douce mélancolie. Une fraîcheur pop servie par des textes surréalistes et un humour ravageur so british.

Après un passage aux Vieilles Charrues en 2022, retrouvez le trio pop sur scène à Châteaugiron !

Concert debout. Durée : environ 1h.

Nos partenaires sur l’évènement : Hyper U Châteaugiron / Espace bien être Ista Noyal-sur-Vilaine. Merci à eux !

