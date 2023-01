La Battle De La Grande Tuerie #5 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône EUR Le Battle de la Grande Tuerie est devenu un événement incontournable et revient pour une 5e édition en 2023 !

Ce contest sera accentué sur de nombreux Cypher, 1000%, tous défis seront autorisés ! Organisé par La compagnie TSN, en collaboration avec LaPéniche, espace De Rue, Le Service Jeunesse de Chalon-sur-Saône et le Conservatoire du Grand Chalon, dans le cadre de La 9e Nuit des Conservatoires 2023, mais en décalé cette année.

Battle 1vs1 : All Style

Battle 2vs2 : Break

-> Friperie solidaire dès 17h à 20h dans LaPéniche

___________________

Prix Libre

LaPéniche

52 Quai Saint-Cosme

71100 Chalon-sur-Saône com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78 http://www.lapeniche.org/ LaPéniche 52 quai Sant-Cosme Chalon-sur-Saône

