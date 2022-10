TYL La Batterie – Guyancourt, 12 mai 2023, Guyancourt.

TYL Vendredi 12 mai 2023, 20h30 La Batterie – Guyancourt

A partir de 8,50€

MUSIQUE CLASSIQUE Une odyssée musicale singulière portée par la parfaite symbiose entre flûte et marimba.

La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

En explorant les styles, les âges et les continents, TYL invite à voyage magnifique et inattendu sur terre et sur mer. Le percussionniste et la flûtiste s’emparent d’une folle histoire de la musique allant de la danse du dernier dinosaure à la naissance du tango.

Né d’une alchimie subtile entre le bois du marimba et le métal de la flûte traversière, le duo formé par Yoann Demaizière et Lucie Gaboriau-Chambon, manipule les éléments avec un plaisir évident pour faire entrer en résonnance les forces telluriques et aériennes.

Première partie par les élèves de l’École Municipale de Musique de Guyancourt

À l’auditorium de La Batterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:30:00+02:00

2023-05-12T22:30:00+02:00