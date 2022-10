DU JEU DE QUILLES AUX CONTES DE FEES La Batterie – Guyancourt, 18 avril 2023, Guyancourt.

DU JEU DE QUILLES AUX CONTES DE FEES Mardi 18 avril 2023, 20h30 La Batterie – Guyancourt

A partir de 8,50€

MUSIQUE CLASSIQUE Un concert original associant deux pièces incontournables de la musique de chambre aux oeuvres pour piano de deux compositrices d’exception.

La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Musique Cécile Chaminade, Hélène de Montgeroult, Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann

Avec Jean Yves Convert (alto), Laurent Hemeryck (clarinette), Léa Hemeryck (piano) et Laurent Wagschal (piano)

Deux chefs-d’œuvre de la musique de chambre pour piano, alto et clarinette, le Trio des quilles de Mozart et les Märchenerzählungen (contes de fées) de Schumann côtoient deux pièces pour piano composées par des musiciennes remarquables à (re)découvrir, Cécile Chaminade et Hélène de Montgeroult.

Meilleure pianiste de son temps et compositrice de génie, Hélène de Montgeroult est considérée comme “le chaînon miraculeux entre Mozart et Chopin”. Cécile Chaminade, elle, est une concertiste virtuose et compositrice encensée par Bizet, Saint-Saëns et Chabrier, dont les œuvres sont l’image-même du romantisme français de la fin du 19e siècle.

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine

Première partie par les élèves de l’École Municipale de Musique de Guyancourt

À l’auditorium de La Batterie

