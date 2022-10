OPHELIA La Batterie – Guyancourt, 11 avril 2023, Guyancourt.

OPHELIA Mardi 11 avril 2023, 20h30 La Batterie – Guyancourt

A partir de 8,50€

CHANSON Inspirée par l’héroïne shakespearienne, la musique d’Ellinoa oscille entre douceur lancinante et éclats vivifiants, légèreté et profondeur.

La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Musique Ellinoa

Régie son Aurélien Marotte

Régie lumière Nicolas Bazoge

Avec Ellinoa (voix), Arthur Henn (contrebasse), Olive Perrusson (alto et voix), Paul Jarret (guitare)

Artiste brillante et atypique, Ellinoa, alias Camille Durant, se penche sur la figure shakespearienne d’Ophélie, amante tragique d’Hamlet et éternelle muse des plus grands compositeurs, de Saint-Saëns à Berlioz. Petite sœur de Kate Bush et de Björk, elle captive par sa voix scintillante, ses improvisations habitées et la richesse de son univers onirique.

À la tête du Wanderlust Orchestra ou dans ses formations plus réduites, l’exploration musicale est au cœur de la démarche artistique de la compositrice. Mélangeant voix et cordes, dans un jazz mâtiné de pop expérimentale, elle est une fois encore là où on ne l’attend pas.

[…] Une voix empreinte de lyrisme qui sublime un univers musical fantastique où magie et mélancolie se succèdent comme ombre et lumière, [une] chanteuse et compositrice hors-norme. ★★★★ — Jazz Magazine

En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale

À l’auditorium de La Batterie

