SUITE AU PRESENT La Batterie – Guyancourt Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

SUITE AU PRESENT La Batterie – Guyancourt, 7 février 2023, Guyancourt. SUITE AU PRESENT Mardi 7 février 2023, 20h30 La Batterie – Guyancourt

A partir de 8,50€

JAZZ Un magnifique trio pour rendre hommage au talent et à la témérité des musiciennes et compositrices de jazz. La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Musique Toshiko Akiyoshi, Gery Allen, Terry Pollard, Mary Lou Williams ou encore Amina Claudine Avec Édouard Ferlet (piano) Raphaël Imbert (saxophone) Simon Tailleu (contrebasse) Au fil des décennies, le jazz a pris, comme la musique classique, la méchante habitude de se conjuguer au masculin, laissant souvent de côté les grandes compositrices qui ont contribué à en faire le succès. Avec Suite au présent, Édouard Ferlet, Simon Tailleu et Raphaël Imbert, figures majeures du jazz en France, mettent en lumière ces grands noms injustement oubliés, démontrant par la même occasion à quel point nous sommes face à un genre musical androgyne. En faisant (re)découvrir ces musiciennes téméraires et talentueuses à travers des enregistrements sonores d’époque, le trio affiche sa volonté de transmettre. Il prend un plaisir fou à rallonger, enrichir et déployer toute la force évocatrice de ces œuvres pour en démontrer la richesse. Quel plus bel hommage rendu à ces « invisibilisées » du répertoire ? Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T20:30:00+01:00

2023-02-07T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu La Batterie - Guyancourt Adresse 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Ville Guyancourt lieuville La Batterie - Guyancourt Guyancourt Departement Yvelines

La Batterie - Guyancourt Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

SUITE AU PRESENT La Batterie – Guyancourt 2023-02-07 was last modified: by SUITE AU PRESENT La Batterie – Guyancourt La Batterie - Guyancourt 7 février 2023 Guyancourt La Batterie - Guyancourt Guyancourt

Guyancourt Yvelines