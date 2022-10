LE LANGAGE DES OISEAUX La Batterie – Guyancourt, 28 janvier 2023, Guyancourt.

LE LANGAGE DES OISEAUX Samedi 28 janvier 2023, 11h00 La Batterie – Guyancourt

A partir de 7,50€

LE LANGAGE DES OISEAUX À l’ombre d’un grand nid-cabane fait de branches et de voiles, les sons et la voix ouvrent un délicat passage vers le monde du langage.

La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Conception, texte Awena Burgess et Marie Girardin

Mise en scène Sylvain Blanchard

Musique Awena Burgess et Daniel Mizrahi

Regard dramaturgique Camille Trouvé

Scénographie Brice Berthoud, assisté de Lune Dominguez

Image et Ombre Jonas Coutancier, Marie Girardin et Amélie Madeline

Accessoires sonores Benoît Poulain

Costumes Séverine Thiébault

Lumière Louis De Pasquale

Construction du nid Thomas Longhi et Pierre Pinson de Cahute

Création textile Lune Dominguez, assistée de Jade Bourdeaux, Paula Fréson et Mathilde Nourrisson

Construction des accessoires Marta Perreira

Régie de tournée Julien Lécutier en alternance avec Blaise Cagnac

Avec Awena Burgess et Marie Girardin

Deux ornithologues un brin décalées se lancent sur la piste de l’oiseau qu’elles observaient et qui a subitement disparu. Que signifie les traces mystérieuses qu’il laisse à son passage ? Est-il en train d’écrire, comme elles le pensent, un poème avec ses pattes ? Leur pistage les mène à travers une forêt, où elles feront plusieurs rencontres inattendues qui transformeront leur manière d’être au monde.

Après le Concert Trans-Aquatique, leur première création sous l’aile des Anges au Plafond, Awena Burgess et Marie Girardin continuent d’explorer le lien entre l’image, l’ombre et le chant. Elles plongent cette fois à voix et à mains nues dans le langage, ce matériau familier et sauvage à la fois. Et si toutes les traces pouvaient se lire comme des écritures ? Et si la musicalité du langage humain pouvait nous mettre sur la piste du langage animal ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T11:00:00+01:00

2023-01-28T13:00:00+01:00