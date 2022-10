LES CATA DIVAS La Batterie – Guyancourt Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

OPÉRA ET HUMOUR Répétition chaotique entre une soprano arrogante et une mezzo impulsive, sous l’œil consterné de leur pianiste. Parviendront-elles à sauver le concert ? La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Texte et mise en scène Julie Safon Avec Céline Laborie (soprano), Cécile Piovan (mezzo-soprano) et Jeanne Vallée (piano) Lors d’une répétition chaotique, face au regard réprobateur de leur pianiste, la précieuse soprano Céline et la trop spontanée mezzo Cécile doivent mettre leur rancœur de côté pour mener à bien un concert. Mais la beauté de leur performance se confronte vite à des règlements de comptes cocasses et absurdes. Les trois musiciennes classisques et leur metteuse en scène ont imaginé un spectacle à la croisée de l’humour et de l’art lyrique. Aussi à l’aise dans la comédie que virtuoses dans le registre musical, elles font (re)découvrir aux mélomanes et aux néophytes les plus grands airs d’opéra dans une mise en scène détonante. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

