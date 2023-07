JAM SESSION La Batterie Grande Salle Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines JAM SESSION La Batterie Grande Salle Guyancourt, 15 juin 2024, Guyancourt. JAM SESSION Samedi 15 juin 2024, 20h30 La Batterie Grande Salle Entrée libre, réservation conseillée Vous connaissez le principe ? Le terme anglais jam session, est une séance musicale improvisée basée sur des standards et à laquelle peuvent se joindre différents musiciens. En français, on parlerait plutôt de se faire ou de se taper « un bœuf », en référence au fameux cabaret parisien, Le Bœuf sur le toit où, au début du XXe siècle, les musiciens allaient en fin de soirée s’y rencontrer pour pratiquer ensemble de longues jam sessions. Alors voilà, La Batterie met sur sa scène à la disposition des musiciens, amateurs ou professionnels, le matériel et les instruments nécessaires : amplis, guitare, basse, batterie, percussions, claviers, etc. Ensuite, c’est à vous de vous lancer : à vous de jouer ! Inscriptions jusqu’au 15 juin par e-mail à studios.labatterie@ville-guyancourt.fr La liste des chansons sur lesquelles vous pourrez vous positionner sera publiée sur notre site internet à partir du 13 mai 2024 mais libre à vous d’improviser le jour-j ! La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3238 »}] [{« link »: « mailto:studios.labatterie@ville-guyancourt.fr »}, {« link »: « https://www.labatteriedeguyancourt.fr/evenement/jam-session-juin-2024/ »}] Salle de concerts – places debout Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-15T20:30:00+02:00 – 2024-06-15T22:00:00+02:00

2024-06-15T20:30:00+02:00 – 2024-06-15T22:00:00+02:00 tous styles concert Bruno Emmanuelle Détails Catégories d’Évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu La Batterie Grande Salle Adresse 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Ville Guyancourt Departement Yvelines Lieu Ville La Batterie Grande Salle Guyancourt

La Batterie Grande Salle Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/