NOUVELLE VAGUE Mercredi 29 mai 2024, 20h30 La Batterie Grande Salle

New Wave = Bossa Nova = Nouvelle Vague. Étrange équation ? Le nom du groupe est un clin d’œil aux deux influences musicales qu’il fusionne, la new wave et à la bossa nova qui signifient toutes les deux nouvelle vague en anglais et en portugais. C’est également une référence au courant artistique glamour des années 60.

Le collectif parisien mené par Marc Collin et Olivier Libaux sort son premier album en 2004 en pleine explosion de la French Touch. En quelques mois, Nouvelle Vague pulvérise la notion de « groupe de reprises » et, soutenu par des labels prestigieux, enivre un public qui en oublierait presque les titres originaux. La Bossa Nova des années 50/60, rêveuse, portée par des jeunes femmes aux voix envoutantes, réinvente et transfigure le répertoire Punk et New Wave des années 70/80, propulsant la musique de Nouvelle Vague sur toute la planète.

Après cinq albums studio, d’innombrables concerts à travers le monde et malgré la tragique disparition d’Olivier Libaux fin 2021, Nouvelle Vague fêtera ses 20 ans en 2024 avec une tournée internationale.

2024-05-29T20:30:00+02:00 – 2024-05-29T22:00:00+02:00

