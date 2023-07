LITTLE ROCK STORY La Batterie Grande Salle Guyancourt, 3 avril 2024, Guyancourt.

LITTLE ROCK STORY Mercredi 3 avril 2024, 11h00, 15h00 La Batterie Grande Salle Tarif unique : 7,50 €

Deux séances : 11h et 15h

Embarquez pour une traversée, un brin cartoon et teintée d’humour, à travers presque un siècle de musique. Du blues des années 30 à nos jours, en passant par le rock enjoué des 60’s, le punk décadent des 80’s, le heavy metal sombre des 90’s et le grunge désabusé des années 2000, tous les styles et toutes les grandes figures y passent : Elvis, Les Beatles, Les Stones, ACDC, Jimi Hendrix, les Clash, Metallica, Nirvana, …

Un spectacle ludique permettant de mieux comprendre l’histoire de cette musique, ses influences et ses codes. L’occasion de partager les grands moments d’une histoire qui traverse et relie les générations dans une même énergie, de recharger ses batteries au son des tubes planétaires qui ont fait dérailler les foules.

Un concert de Rock, un vrai, avec toute l’énergie de cette musique ! – Télérama

https://www.youtube.com/watch?v=2eG4zeODIsE

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3234 »}] [{« data »: {« author »: « Ville Taverny », « cache_age »: 86400, « description »: « LITTLE ROCK STORY – 70 ANS Du2019HISTOIRE DU ROCK EN CONCERT !nDimanche 18 du00e9cembre 2022 u00e0 17h00nDu00e8s 6 ansnAu Thu00e9u00e2tre Madeleine-Renaud de Taverny », « type »: « video », « title »: « TMR_2022_LITTLE ROCK STORY », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/2eG4zeODIsE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=2eG4zeODIsE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC2r2BDoE4DlJWazCO7D65nQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=2eG4zeODIsE »}] Salle de concerts – places debout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-03T11:00:00+02:00 – 2024-04-03T12:30:00+02:00

2024-04-03T15:00:00+02:00 – 2024-04-03T16:30:00+02:00

concert jeune public

DR