Yuston XIII, interprète de ses sentiments, a fait de la musique son journal intime. C’est avec une profonde sensibilité qu’il exprime ses déceptions et ses doutes face à la complexité du monde qui l’entoure.

Sa musique, réconfortante, est ponctuée d’une énergie brute et sans limite. Toujours très imagée, elle met en lumière un artiste écorché vif à la voix ténébreuse et inspirante.

Poète, rappeur ou chanteur, la frontière est mince pour cet autodidacte. En réalisant ses propres instrumentales et la plupart de ses clips, Yuston XIII est un artiste complet. Une sincérité renforcée par une écriture introspective et sans filtres qui nous touche et nous ramène à notre propre histoire.

Dans le cadre du Week-end Hip-Hop. En partenariat avec la mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines, sous la coordination artistique d’Iffra Dia.

https://www.youtube.com/watch?v=uCGwYZ4B54Y

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T22:00:00+01:00

rap concert

