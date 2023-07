FESTIVAL DUB SPHERE PASS SAMEDI La Batterie Grande Salle Guyancourt, 16 mars 2024, Guyancourt.

FESTIVAL DUB SPHERE PASS SAMEDI Samedi 16 mars 2024, 20h30 La Batterie Grande Salle À partir de 8,50 €

Après le succès des deux premières éditions, La Batterie et Met’Assos s’associent de nouveau pour monter un plateau unique où les basses profondes se mêlent aux rythmes hypnotiques le temps d’une soirée jubilatoire. La tête d’affiche vous sera dévoilée prochainement sur les réseaux sociaux de La Batterie et notre site internet.

En attendant, venez découvrir la musique épique et dramatique de Demkaz, entre lumière et obscurité. À la rencontre du rassurant et de l’inquiétant, le duo masqué s’écoute mais se regarde aussi ! Avec leur deuxième album en route, ils se situent à la frontière entre le dub, l’électro, la pop et l’urbain. A découvrir d’urgence !

https://www.youtube.com/watch?v=_3SKF4kMNQY

Dans le cadre du festival Dub Sphere, un autre concert a lieu le vendredi 15 mars à la Salle de la Tour à Voisins-le-Bretonneux. Plus d’infos à venir sur www.metassos.fr

>> Pour choper ton PASS 2 JOURS, c’est par ici !

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/

Salle de concerts – places debout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

dub concert

Augustin Hrn