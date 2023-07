LA SELECTION DE LA BATTERIE La Batterie Grande Salle Guyancourt, 9 mars 2024, Guyancourt.

LA SELECTION DE LA BATTERIE Samedi 9 mars 2024, 20h30 La Batterie Grande Salle Entrée libre

L’opportunité rêvée pour vous produire sur la scène de La Batterie !

Artistes d’ici ou d’ailleurs, que votre groupe fasse du reggae, du rock ou du rap, trois d’entre vous auront la possibilité de monter sur la scène de la Batterie pour continuer leurs parcours vers la lumière des projecteurs lors de cette soirée gratuite.

Pour candidater et avoir la chance de vous produire, suivez-nous sur les réseaux sociaux de La Batterie et sur notre site internet. Nous y annoncerons notre appel à candidatures et ses modalités. Après sélection, vous y retrouverez les trois groupes choisis.

Nouveaux talents, jeunes artistes ou pépites passées inaperçues… découvertes musicales assurées !

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3231 »}] [{« link »: « https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ »}] Salle de concerts – places debout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T22:00:00+01:00

concert gratuit

Tijs Van Leur