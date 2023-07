LADANIVA + Oriane Lacaille La Batterie Grande Salle Guyancourt, 29 février 2024, Guyancourt.

LADANIVA + Oriane Lacaille Jeudi 29 février 2024, 20h30 La Batterie Grande Salle À partir de 8,50 €

Originaire d’Arménie, Jaklin Baghdasaryan ensorcelle avec son chant traditionnel, lyrique et exalté. Musicien de jazz, Louis Thomas voltige d’un instrument à l’autre. Ensemble, ils tiennent le volant de Ladaniva. Fondé à Lille en 2019, le groupe roule sa bosse sur tous les terrains musicaux, à l’image du robuste 4×4 soviétique des années 1980 qui a inspiré son nom.

Époque oblige, depuis leur rencontre dans un bar du vieux Lille, leur carrière s’est construite au départ de façon virtuelle : leur premier clip, Vay Aman a cumulé 9 millions de vues en 2020 ! D’autres ont suivi, ainsi que des lives filmés pour les radios ou les festivals. Leur talent et leur énergie solaire ont aussitôt fasciné le public. Kef Chilini dépasse les 27 millions de vues : un véritable phénomène !

Résolument dansant, le groupe marie des touches fraîches de folk arménienne avec des mélodies et rythmes traditionnels d’ailleurs (maloya, reggae, balkaniques, africains, arabes…) pour créer une musique aussi actuelle et dynamique qu’empreinte d’histoire et de tradition.

Voix : Jacqueline Baghdasaryan

Trompette, flûte et guitare : Louis Thomas

Percussionniste : Jessy Adjaoud

Chœurs : Céline Boudier et Éléonore Diaz

Guitare : Simon Demouveaux

Basse : Jonas Umbdenstock

https://www.youtube.com/watch?v=GXWXhXoFBWY

_

Première partie : Oriane Lacaille incarne le métissage musical entre La Réunion et la France hexagonale. Fille de René Lacaille, elle joue sur scène avec lui aux quatre coins du monde dès l’âge de 13 ans. Une voix claire, douce et puissante à la fois… et un groove implacable aux percussions et au ukulélé ! Oriane trace depuis plusieurs années son propre chemin, pavé de musique créole endiablée, de mélodies envoutantes et mélange avec poésie la langue créole et la langue française.

https://www.youtube.com/watch?v=Jh4wAxLg-9c

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=GXWXhXoFBWY »}, {« data »: {« author »: « LAMASTROCK Production », « cache_age »: 86400, « description »: « Li Bat , extrait du nouveau ru00e9pertoire d’Oriane LacaillenOriane Lacaille : chant / ukulu00e9lu00e9s / aouicha / percussionsnHu00e9lou00efse Divilly : chant / batterie / percussionsnYann-Lou Bertrand : chant / contrebasse / trompette nnSon: Joseph LavandiernLumiu00e8res : Etienne MoreaunnRu00e9alisateur : ThomRnSecond cadreur: JereM Boucris nnFilmu00e9 au thu00e9u00e2tre Philippe Noiret u00e0 Douu00e9 (49)nnSortie du 1er EP – sur label Beating Drum, ru00e9alisu00e9 par Piers Faccini – et tournu00e9e pru00e9vues en 2022 nn* tour & prod : LAMASTROCKngermain.b@lamastrock.com », « type »: « video », « title »: « ORIANE LACAILLE – LI BAT », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Jh4wAxLg-9c/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Jh4wAxLg-9c », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC9C58sxYjmz7dCrpNTIAgIw », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=Jh4wAxLg-9c »}] Salle de concerts – places debout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-29T20:30:00+01:00 – 2024-02-29T22:00:00+01:00

