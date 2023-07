ALEXIS HK + Hawaiian Pistoleros La Batterie Grande Salle Guyancourt, 9 février 2024, Guyancourt.

ALEXIS HK + Hawaiian Pistoleros Vendredi 9 février 2024, 20h30 La Batterie Grande Salle À partir de 8,50 €

Avec Bobo Playground, son dernier album sorti en septembre 2022, Alexis HK renoue avec la vie, les rires du public et les rengaines qui s’impriment dans les têtes. L’auteur à la plume joueuse et toujours aiguisée s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours : un goût exquis de la langue et une mise en bouche gourmande, précise et inspirée. Drôle sans jamais tomber dans le cynisme, il rit de lui-même et de son propre milieu social à travers un regard sociologique singulier qui ne verse jamais dans le moralisme de bas-étage. Être un bobo : comme une égratignure, une petite blessure ?

Un humour distancié, beaucoup d’autodérision, des textes ciselés et modernes et des arrangements travaillés au millimètre – La Dépêche

https://www.youtube.com/watch?v=lB4QQpOunNQ

_

Première partie : Depuis plus de 10 ans, les Hawaiian Pistoleros arpentent « leur » Amérique. Au son de la steel-guitar et de l’ukulélé, on y croise les fantômes de Bob Wills et de Milton Brown… Et si l’on tend l’oreille, on distinguera quelques échos langoureux du Pacifique et le sifflement d’un train dans le lointain. 2023 célèbre la sortie de leur nouvel album Something Strange !

https://www.youtube.com/watch?v=G4Djcmvhd3Q

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3229 »}] [{« data »: {« author »: « AlexisHKofficiel », « cache_age »: 86400, « description »: « Ru00e9alisu00e9 par Olivier Bennoun u2013 Bim ProductionnAccompagnu00e9 par :nBaptiste Nicolau00ef u00e0 lu2019imagenBechir Jiwee au motion designnKamel Bouzid au dronenBenj Faivre et Fabien Race u00e0 la constructionnMartine Litaize u00e0 la ru00e9gie, u00e0 lu2019accueil et au savoir-vivrenet Pauline Jolly au moral !nnDirectrice de la production : Christelle FlorencenAssistante de production : Lucy Millon nAssistant de production : Simon DoudardnAssistante ru00e9alisation : Inu00e8s Renau00efnnOlivier remercie Christelle et Alexis pour leur confiance, Souffle u2013 Sophie et Richard u2013 pour les Mieux, Laurent Robert pour la lumiu00e8re.nnLa Familia remercie la Sacem, la SCPP et le CNM pour leur soutien.nnu00ab Bobo Playground u00bb, extrait de lu2019album u00ab Bobo Playground u00bbnParoles & musique : Alexis DjoshkouniannArrangements : Su00e9bastien CollinetnRu00e9alisation : Su00e9bastien Collinet & Alexis HKnu00c9ditions : La Familia nnVIDEO : FR-1A9-22-02586 – u2117 & u00a9 LA FAMILIA 2022nnPAROLES :nJu2019ai toujours manquu00e9 du2019identitu00e9 culturellenPas un fromage qui pue, un vin naturelnAffichu00e9 par la ru00e9gion ou00f9 ju2019ai grandi sans raisonnAvec u00e9crit en gros u00ab Chevignon u00bb sur mon blousonnnJu2019aurais du00fb broder u00ab su2019il te plait me du00e9pouille pasnCu2019est pas moi quu2019ai payu00e9 ma parka, cu2019est mon papa u00bbnu00c9levu00e9 u00e0 la douce, mal entrau00eenu00e9 au combatnMalmenu00e9 par les mini-parrains de la mafiannLe clivage amer et ru00e9glementairenLes crevards qui dealent au pied des barres gris clairnEt les petits mignons qui su2019pavanent en pavillonnEn fumant le pneu fourguu00e9 par les maquignonsnnPremier roundnSur le Bobo PlaygroundnBourgeois moyennBourgeois bohu00e9miennnPremier roundnSur le Bobo PlaygroundnBourgeois moyennBourgeois bohu00e9miennnBien installu00e9s du cu00f4tu00e9 de la barriu00e8renOu00f9 lu2019on trouve u00e0 coup su00fbr le gu00eete et le couvertnGente aisu00e9e, parfaits boucs u00e9missairesnCible pru00e9fu00e9ru00e9e du bourgeois ru00e9actionnairennDans nos potagers poussent des produits pursnu00c9manant des bienfaits de la permaculturenMu00eame si la ru00e9colte ne fera pas lu2019hivernUn poivron, une tomate, et nous sommes fiersnnEt oui, on vit la vie de Oui-OuinOn fait flamber le prix du mu00e8tre carru00e9 u00e0 ParisnEt les promoteurs nous font souvent de lu2019u0153iln500.000 euros, le deux piu00e8ces u00e0 MontreuilnnUne affairenHors frais de notairesnUne affairenPour la bobo-sphu00e8rennY a-t-il, y a-t-il des bobos parmi nousnQuu2019ont le socio-style du2019une blessure au genou ?nQui du00e9fendent Mu00e8re Nature contre ceux qui la du00e9froquentnAvec un combi diesel et des BirkenstocknnSur mon terrain de jeux, des tapis tellement u00e9paisnQue quand tu marches dessus, tu vois mu00eame plus tes piedsnLe confort sur mesure choisi sur cataloguenOn en parle entre amis collapsologuesnnJu2019adore ta piu00e8ce de vie tellement lumineusenCe bois du2019Asie lui donne une empreinte chaleureusenEt puis tous ces plaids en laine orientalenRien de tel pour relire Le CapitalnnSecond roundnSur le Bobo PlaygroundnBourgeois malinsnBourgeois bohu00e9miensnnSecond roundnSur le Bobo PlaygroundnBourgeois malinsnBourgeois bohu00e9miensnnEt puis un jour vient la pandu00e9mienEt le cu0153ur du Berry soudain se gentrifienLes bobos migrants du00e9barquent dans le secteurnLes supu00e9rettes sont du00e9valisu00e9es dans lu2019heurennGentil paysan, ne sois pas amernUn jour toi aussi tu revendras ta longu00e8renPour deux fois le prix du2019une villa en bord de mernQuand les start-uppers rechercheront le grand airu2026nnu2026des campagnesnPour le dernier roundnLa campagnenUn beau Bobo PlaygroundnnLa campagnenPour le dernier roundnLa campagnenUn beau Bobo PlaygroundnnJu2019ai trouvu00e9 mon Karma sociologiquenUn Curu00e9 nantais, un vin biologiquenAdoptu00e9 par ma ru00e9gion de gens sans pru00e9tentionnJu2019ai fait broder en gros u00ab Muscadet u00bb sur mon blouson », « type »: « video », « title »: « Alexis HK – Bobo Playground (Clip Officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/lB4QQpOunNQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=lB4QQpOunNQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCPytqv-6u5782htahqpL8UQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=lB4QQpOunNQ »}, {« data »: {« author »: « Hawaiian Pistoleros », « cache_age »: 86400, « description »: « On The Beach At Wau00efkiki / On A Coconut Island performed by the Hawaiian Pistoleros at Le Festival Des Escales De Saint Nazaire, July 30th, 2017, shot by La Huit Production, edited by Guillaume Escoffier assisted by Vassili Caillosse, recorded live by Guillaume Escoffier, mixed by Vincent Dupas.n________________________________________nSupport Hawaiian Pistoleros by making a donation on our Paypal :nhttps://paypal.me/binauralexperience nnYou can buy our music here: nBandcamp: https://hawaiianpistoleros1.bandcamp.com/ n________________________________________nFollow Hawaiian Pistoleros: nnBandcamp: https://hawaiianpistoleros1.bandcamp.com/ nInstagram: https://instagram.com/hawaiianpistoleros?igshid=905quxjb8at8nu200bFacebook: https://www.facebook.com/hawaiianpistolerosnu200bSoundcloud: https://soundcloud.com/hawaiianpistolerosnWebsite: https://www.hawaiianpistoleros.com/nSpotify: https://open.spotify.com/artist/0kkOKiV8JQha5JFCBInEi4?si=oXRU67byRwOSZos6MM00yw », « type »: « video », « title »: « Hawaiian Pistoleros LIVE – Les Escales De Saint Nazaire 2017 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/G4Djcmvhd3Q/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=G4Djcmvhd3Q », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCSHsRfnJBp_poJrMD-88bKQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=G4Djcmvhd3Q »}] Salle de concerts – places debout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

chanson concert

DR