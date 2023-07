STUDIOS EN SCENE La Batterie Grande Salle Guyancourt, 20 janvier 2024, Guyancourt.

STUDIOS EN SCENE Samedi 20 janvier 2024, 20h30 La Batterie Grande Salle Entrée libre

Plus de 200 musiciens et musiciennes fréquentent régulièrement les studios de répétition et d’enregistrement de La Batterie. Vous vous interrogez sur ce qui peut se tramer entre ces murs ? On vous propose de venir découvrir sur scène trois groupes.

De la bonne humeur et des rencontres, venez nombreux partager l’amour de la musique !

Les studios sont entièrement équipés et ouverts du mardi au samedi. La location peut se faire pour une heure ou plus, ponctuellement ou régulièrement.

Renseignements au 01 39 30 45 94 ou par mail à studios.labatterie@ville-guyancourt.fr

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ Salle de concerts – places debout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

concert studios

DR