Yvelines SOIREE ELECTRO La Batterie Grande Salle Guyancourt, 12 janvier 2024, Guyancourt. SOIREE ELECTRO Vendredi 12 janvier 2024, 20h30 La Batterie Grande Salle Entrée libre, réservation conseillée Une programmation qui mixe des artistes de la scène électro à la fine fleur des DJs du territoire. De la house à la trance en passant par toute une variété de styles, les rythmes s’enchaîneront et vous feront danser frénétiquement. La soirée idéale pour faire le plein d’énergie ! Vous êtes DJ débutant ou confirmé et souhaitez participer à cette soirée ? Du downtempo au hardstyle en passant par la bass music, les candidatures sont ouvertes à tous les genres dès 16 ans ! Vous avez jusqu’au 1er décembre 2023 pour envoyer votre candidature à soiree.electro@ville-guyancourt.fr en précisant en objet « Soirée électro du 12 janvier ». Retrouvez ensuite le détail de la programmation musicale de cette soirée sur notre site internet :) Restauration et bar (pour consommer avec modération) sur place durant toute la manifestation. La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3226 »}] [{« link »: « mailto:soiree.electro@ville-guyancourt.fr »}] Salle de concerts – places debout Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

