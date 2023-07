CLAIR + CORINE La Batterie Grande Salle Guyancourt, 15 décembre 2023, Guyancourt.

CLAIR + CORINE Vendredi 15 décembre, 20h30 La Batterie Grande Salle À partir de 8,50 €

Facétieuses et solaires, les douze chansons qui composent La Maison magique révèlent un premier album ravissant – Les Inrockuptibles

Après deux premiers morceaux ludiques et solaires « Tout est dans la tête » et « Saint-Gilles-Croix-de-Vie », Clair dévoile, sur la scène et en groupe, son premier album La maison magique écrit et composé par Philippe Katerine, avec lequel elle a noué un véritable lien artistique et amical. De son côté, le musicien loufoque dit de sa protégée : « si j’étais chanteuse et qu’on m’avait laissé le choix d’une voix, j’aurais pris sa voix. »

https://www.youtube.com/watch?v=YLUgweQ-kqY

Corine, experte du disco sous toutes ses coutures revient sur le dancefloor puissante et sur-vitaminée mais avec des textes plus intimes qui dévoilent sa part de vulnérabilité – France Inter

Avec son nouvel album, Corine se réinvente. Nouvelle égérie française du disco-pop, la diva étincelante qui s’appuyait sur la disco-pop des années 80 et des paroles faussement candides à la façon d’un Philippe Katerine au féminin, a mûri. Plus affirmée, plus audacieuse, plus femme aussi, la chanteuse, revendique des textes plus nuancés où affleure une vulnérabilité nouvelle, et, sans s’assagir pour autant, cultive un art de l’entertainment et de la flamboyance.

https://www.youtube.com/watch?v=xZ0q8iSXwz8

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

