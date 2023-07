BROKEN BACK + Rio Vero La Batterie Grande Salle Guyancourt, 2 décembre 2023, Guyancourt.

BROKEN BACK + Rio Vero Samedi 2 décembre, 20h30 La Batterie Grande Salle À partir de 8,50 €

Jérôme Fagnet s’est cassé le dos à l’âge de 22 ans. Durant sa convalescence, il se met à la musique. Son pseudo ? Broken Back. Repéré sur les réseaux en 2014, il empile rapidement des millions d’écoutes. Sa pop folk lumineuse fait mouche sur la toile ! Broken Back, part sur les routes à la rencontre de son public. Un peu de folk acoustique et une bonne dose d’arrangements électro : c’est la formule simple mais terriblement efficace de ce jeune malouin qui enchaîne les tubes et les concerts aux quatre coins du monde.

L’artiste cumule aujourd’hui plus de 500 000 millions d’écoutes avec ses tubes Happiest Man On Earth, Halcyon Birds, Riva ou encore Fireball. 2023 marque son grand retour. Après une tournée mise en pause par la pandémie, et une longue introspection artistique, le jeune Broken… is Back !

Première partie : Rio Vero est de ces projets qui, à l’instar de Woodkid, Daft Punk ou Gorillaz, mettent la pop et l’électro au service d’un discours artistique global, où les approches visuelles et sensitives, qu’elles battent à 120 pulsations analogiques par minute ou qu’elles relèvent du dépouillement, ne laissent pas indifférent celui ou celle disposé(e) au voyage. Leur nouveau titre Carry On n’en fait d’ailleurs pas exception.

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 96 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/

Salle de concerts – places debout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

