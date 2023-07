FESTIVAL METAL SPHERE PASS SAMEDI La Batterie Grande Salle Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines FESTIVAL METAL SPHERE PASS SAMEDI La Batterie Grande Salle Guyancourt, 25 novembre 2023, Guyancourt. FESTIVAL METAL SPHERE PASS SAMEDI Samedi 25 novembre, 20h30 La Batterie Grande Salle À partir de 8,50 € En association avec Met’Assos, nous concoctons encore avec soin ce plateau déchaîné qui sera à retrouver très bientôt sur les réseaux sociaux de La Batterie et notre site internet. Dans le cadre du festival Metal Sphere, un autre concert a lieu le vendredi 24 novembre à la Salle de la Tour de Voisins-le-Bretonneux. Plus d’infos à venir sur www.metassos.fr >> Pour choper ton PASS 2 JOURS, c’est par ici ! La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3242 »}] [{« link »: « https://www.metassos.fr/ »}, {« link »: « https://www.labatteriedeguyancourt.fr/evenement/festival-metal-sphere-2023/ »}, {« link »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3240 »}] Salle de concerts – places debout Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00 festival metal DR Détails Catégories d’Évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu La Batterie Grande Salle Adresse 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Ville Guyancourt Departement Yvelines Lieu Ville La Batterie Grande Salle Guyancourt

La Batterie Grande Salle Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/