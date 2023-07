SHARON SHANNON La Batterie Grande Salle Guyancourt, 16 novembre 2023, Guyancourt.

Sharon Shannon a toujours été baignée par la musique traditionnelle irlandaise. Issue d’une famille de musiciens, elle se met naturellement à l’accordéon diatonique à 11 ans. Quelques années plus tard, elle commence à composer et à enregistrer un album solo, qui attirera l’œil des Waterboys, un groupe de rock irlandais, qui lui proposera d’intégrer leurs rangs. Elle sortira ensuite un album éponyme en 1991, qui reste à ce jour l’album de musique traditionnelle irlandaise le plus vendu au monde.

Figure incontournable de la musique irlandaise, sa carrière l’a amenée à se produire à travers le monde et à croiser la route de nombreux musiciens prestigieux, des Chieftains aux Waterboys, de Sinéad O’Connor à Bono… Avec son dernier album, The Reckoning, elle s’aventure une fois encore vers d’autres rives musicales en explorant de nouvelles sonorités à travers d’exaltantes collaborations.

La radieuse Irlandaise est une reine de l’accordéon celtique, dont elle explore le répertoire très folk avec cette ouverture au monde (reggae, musique cajun, fado…) qui le rend si vivace et si contemporain – Télérama Sortir

Album The Reckoning (2020)

Un concert Naïade Productions

Avec : Sharon Shannon (accordéon diatonique), Jim Murray (guitare), Gerry O’Connor (violon) et Jack Maher (guitare électrique, chant)

