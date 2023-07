EL FERDA La Batterie Grande Salle Guyancourt, 21 octobre 2023, Guyancourt.

Le groupe El Ferda perpétue l’héritage musical de la Zaouia de Kenedsa, bastion culturel et artistique de la Saoura en Algérie. Les huit musiciens sont assis et le reste est affaire de magie spirituelle et de maîtrise d´un chant séculaire, traduit harmonieusement dans des compositions musicales enivrantes. Accompagnés de violon, oud, banjo, guembri, mahrez, derbouka, taâridja, ferda, ils interprètent des textes centenaires et créent une ambiance irrésistible sur scène. Offrant un tour d´horizon de son répertoire, maniant des sonorités gnaoua, des houaza de Tlemcen, de çanaâ algéroise, de chaâbi, de chants liturgiques et de melhoun, le groupe exhorte à la paix, à la prière, à la sérénité. Son chant se fait invocation et élévation.

En partenariat avec le Centre Social du Pont du Routoir et l’école municipale de Musique et de Danse de Guyancourt.

