Yvelines NUIT BLANCHE DE LA BATTERIE La Batterie Grande Salle Guyancourt, 7 octobre 2023, Guyancourt. NUIT BLANCHE DE LA BATTERIE Samedi 7 octobre, 20h30 La Batterie Grande Salle Entrée libre, réservation conseillée Que vous soyez seuls, accompagnés de vos amis ou en famille, venez donc danser toute la nuit au son d’artistes renommés de la scène électro et de la fine fleur des DJ du territoire. De la house au hip-hop électro en passant par toute une variété de styles, les rythmes effrénés de cette programmation débridée vous tiendront éveillés jusqu’à 5 heures du matin dans une ambiance bienveillante. 8 heures de son sur deux scènes, en intérieur et en extérieur. Une nuit chargée en énergie et en bonnes vibrations ! Vous êtes DJ débutant ou confirmé et souhaitez participer à cette soirée ? Du downtempo au hardstyle en passant par la bass music, les candidatures sont ouvertes à tous les genres dès 16 ans ! Vous avez jusqu’au 1er septembre 2023 pour envoyer votre candidature à nuit.blanche@ville-guyancourt.fr Retrouvez le détail de la programmation musicale de cette soirée sur le site internet www.labatteriedeguyancourt.fr à partir du 8 septembre. Restauration et bar (pour consommer avec modération) sur place durant toute la manifestation. La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3218 »}] [{« link »: « mailto:nuit.blanche@ville-guyancourt.fr »}, {« link »: « http://www.labatteriedeguyancourt.fr »}] Salle de concerts – places debout Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

