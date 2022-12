EMILY LOIZEAU + LOONY La Batterie Grande Salle, 25 mars 2023, .

EMILY LOIZEAU + LOONY Samedi 25 mars 2023, 20h30 La Batterie Grande Salle

A partir de 12,50 €

Chanson

https://youtu.be/Ck6NDVPlxLw . LONNY (1ère partie) Ourlé de ballades mélancoliques au folk atmosphérique, à la sincérité spontanée et à la pureté intemporelle, c »est le premier album de Lonny : Ex-voto. Un recueil d’impressions et d’émotions aussi intimes qu’universelles. https://youtu.be/EoBRs2oGImA .

