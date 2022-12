LA DRAFT 3 La Batterie Grande Salle

Rap La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt

0139304590 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ Salle de concerts – places debout Pour sa 3ème édition, la Draft pose ses valises à La Batterie ! Une soirée 100% Rap organisée par l’association 8 mesures, une bande de 8 frères de son réunis pour mettre à l’honneur les artistes émergents de la scène hip-hop locale.

En tête d’affiche, retrouvez Swift Guad, rappeur emblématique du rap indépendant de ces dernières années, reconnu pour ses textes bruts et sa voix rocailleuse. Accompagné de Al’Tarba qui a su se faire une place dans la culture hip-hop / abstract aux côtés de grands noms de la scène comme Seth Gueko ou Nekfeu. PROGRAMMATION : SWIFT GUAD

AL’TARBA

COMAR

CHARISMA

HOODI

WASSYLA et AMELIA

V-NUM

MALAKAI XII

MOOSTVCHE

BIG JOE

ROJAH B

MOTA FAVELA

KEURTA

KO RECORD Un événement en partenariat avec l’association 8 mesures et Radio Sensations

