TROMBINE ET HOUPETTE La Batterie Grande Salle, 1 février 2023, .

TROMBINE ET HOUPETTE Mercredi 1 février 2023, 10h00, 14h30 La Batterie Grande Salle

7,50€

Concert Jeune public – dès 5 ans

Deux représentations le même jour : 10h00 et 14h30 Trombine habite à l’est quand son cousin Houpette, lui, est plutôt à l’ouest. Ils se retrouvent pour chanter, danser et raconter leurs aventures du quotidien. Des chansons aux sonorités reggae, ska et rock. Les guitares croisent les claviers, basse, ukulélé, charango et autres instruments divers et variés. Ils jouent avec les mots, avec les voix… et tout le monde danse ! L’univers du concert à la portée des plus petits. – Dès 5 ans – https://youtu.be/O2gnZ_i3_nM . https://youtu.be/BGKJGhHHU20 .

